L’aeroporto di Malpensa chiude temporaneamente la pista 35L17R dal 16 marzo al 9 maggio 2026, causando una riduzione dei voli e spostando molte operazioni su Linate. La causa sono lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamenti tecnologici che dureranno quasi due mesi. Durante questo periodo, i passeggeri dovranno fare i conti con voli riprogrammati e servizi meno efficienti. La decisione riguarda la tutela della sicurezza e l’adozione di nuove tecnologie per migliorare le future operazioni aeroportuali.

Milano, 18 febbraio – Cambiamenti in vista per i due principali aeroporti “milanesi”. La pista 35L17R dell'Aeroporto di Milano Malpensa, infatti verrà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell'infrastruttura. Durante il periodo dei lavori, che rientrano nell'ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, Milano Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all'utilizzo della seconda pista. Tuttavia ci sarà una riduzione della capacità complessiva dello scalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aeroporti, a Malpensa previsti due mesi di lavori: operatività ridotta e voli riprogrammati su Linate

Ecco perché alcuni voli da e per l'aeroporto di Malpensa verranno riprogrammati su LinateIl 16 marzo, i lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico sulla pista 35L17R di Malpensa costringeranno a riprogrammare alcuni voli verso e da questo scalo.

