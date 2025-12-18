Al Policlinico la sperimentazione del FibroScan per la diagnosi non invasiva delle malattie del fegato

Al Policlinico di Modena prende il via una sperimentazione pionieristica del FibroScan, un dispositivo rivoluzionario per la diagnosi non invasiva delle malattie del fegato. L’Azienda ospedaliero-universitaria sarà l’unico centro al mondo a testare un nuovo prototipo innovativo di questo strumento di riferimento, aprendo nuove prospettive per il monitoraggio e la cura delle patologie epatiche.

