Malamovida 20enne gestiva un fiorente spaccio di ketamina | gli appuntamenti coi clienti nei bar della città

Un ragazzo di 20 anni di Rimini gestiva un traffico di ketamina che coinvolgeva numerosi clienti nei bar del centro. La sua attività è emersa dopo un’indagine della Squadra Mobile, che ha scoperto come organizzasse incontri con acquirenti nei locali più frequentati. Gli agenti hanno intercettato diverse conversazioni e monitorato le sue attività, risalendo alle sue rotte di distribuzione.

Arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rimini, il giovane è stato trovato in possesso di 80 grammi dello stupefacente sintetico Nei giorni scorsi gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini hanno sviluppato la notizia secondo cui, in città, era attivo un fiorente spaccio di ketamina e il personale dell'Antidroga ha iniziato a dare la caccia allo spacciatore. Le indagini hanno permesso di individuare un 20enne riminese che incontrava i clienti nei bar della città per consegnare lo stupefacente sintetico in voga nella malamovida. Sono così scattati i pedinamenti che hanno portato gli agenti a fermare il giovane per una perquisizione nella stanza d'albergo che aveva affittato per alcuni giorni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Task force dei Carabinieri in città contro lo spaccio e la malamovidaIn linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri di Pisa hanno avviato una task force per intensificare i controlli contro lo spaccio e la malamovida.

Spaccio nei pressi della villa comunale, 20enne arrestato. Trovati hashish e bilancinoUn giovane di 20 anni è stato arrestato nei pressi della villa comunale durante un normale controllo di polizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.