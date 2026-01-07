Task force dei Carabinieri in città contro lo spaccio e la malamovida

Da pisatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri di Pisa hanno avviato una task force per intensificare i controlli contro lo spaccio e la malamovida. L’operazione, in corso per tutta la settimana, mira a garantire maggiore sicurezza pubblica attraverso un potenziamento delle attività di prevenzione e controllo sul territorio cittadino.

Controlli rafforzati per l'intera settimana a Pisa. In linea con le determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha disposto infatti un potenziamento dei servizi di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

task force dei carabinieri in citt224 contro lo spaccio e la malamovida

© Pisatoday.it - Task force dei Carabinieri in città contro lo spaccio e la malamovida

Leggi anche: La task force contro gli incendi: "Prevenzione e monitoraggio"

Leggi anche: Blitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano. Task force in azione. Notizia in aggiornamento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.