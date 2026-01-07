Task force dei Carabinieri in città contro lo spaccio e la malamovida

In linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri di Pisa hanno avviato una task force per intensificare i controlli contro lo spaccio e la malamovida. L’operazione, in corso per tutta la settimana, mira a garantire maggiore sicurezza pubblica attraverso un potenziamento delle attività di prevenzione e controllo sul territorio cittadino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.