Calabria tempesta in arrivo | allerta meteo e fragilità del territorio dopo le recenti tragedie

Una tempesta si avvicina alla Calabria, causando preoccupazione tra residenti e autorità. La causa è una forte perturbazione atlantica che sta attraversando il mare e si sta dirigendo verso la regione, già provata da recenti alluvioni e crolli. Le previsioni indicano venti impetuosi, onde alte e piogge abbondanti che potrebbero aggravare le situazioni di fragilità già presenti nel territorio.

Calabria in Allerta: Ciclone in Arrivo, Tra Tragiche Coincidenze e Fragilità Territoriale. La Calabria è sotto scacco di una perturbazione atlantica che porterà venti di burrasca, mareggiate e piogge intense nelle prossime 24 ore. L'allerta meteo, estesa a gran parte della regione, si aggiunge a un periodo già segnato da lutti e problematiche strutturali, sollevando interrogativi sulla resilienza del territorio e sulla necessità di interventi urgenti. Emergenza Meteo: Quadro Generale e Previsioni. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su tutta la Calabria, in preparazione all'arrivo di una forte perturbazione.

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

ALLERTA CALABRIA URAGANO HARRY #shorts #uragano #harry #meteo #maltempo #pioggia #vento #perte

