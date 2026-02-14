Calabria tempesta in arrivo | allerta meteo e fragilità del territorio dopo le recenti tragedie
Una tempesta si avvicina alla Calabria, causando preoccupazione tra residenti e autorità. La causa è una forte perturbazione atlantica che sta attraversando il mare e si sta dirigendo verso la regione, già provata da recenti alluvioni e crolli. Le previsioni indicano venti impetuosi, onde alte e piogge abbondanti che potrebbero aggravare le situazioni di fragilità già presenti nel territorio.
Calabria in Allerta: Ciclone in Arrivo, Tra Tragiche Coincidenze e Fragilità Territoriale. La Calabria è sotto scacco di una perturbazione atlantica che porterà venti di burrasca, mareggiate e piogge intense nelle prossime 24 ore. L’allerta meteo, estesa a gran parte della regione, si aggiunge a un periodo già segnato da lutti e problematiche strutturali, sollevando interrogativi sulla resilienza del territorio e sulla necessità di interventi urgenti. Emergenza Meteo: Quadro Generale e Previsioni. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su tutta la Calabria, in preparazione all’arrivo di una forte perturbazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse
Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del
Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse
Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.
ALLERTA CALABRIA URAGANO HARRY #shorts #uragano #harry #meteo #maltempo #pioggia #vento #perte
Argomenti discussi: Nuova ondata di maltempo sulla Calabria: in arrivo nubifragi, onde fino a 6 metri e venti di tempesta · ilreggino.it; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno; Un ciclone tira l’altro, dopo Nils arriva Oriana: tregua parziale in Calabria ma il maltempo non è ancora finito · LaC News24.
Maltempo, nuova tempesta in arrivo. Domenica allerta in undici regioniAllagamenti, evacuazioni e danni. L'Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo. Piogge e venti hanno colpito in modo particolare il ... iltempo.it
Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul TirrenoDopo il passaggio del ciclone Harry, in Calabria e Sicilia arriva Ulrike. Venti forti e onde fino a 7 metri. Scuole chiuse in diversi Comuni ... virgilio.it
Danni, frane e raffiche oltre i 130 km/h: l’ultima tempesta ha colpito duramente la Calabria soprattutto nel Cosentino. Ora una perturbazione meno intensa ma con piogge anche nel Vibonese che troveranno i terreni saturi. Da lunedì nuova fase instabile con pr facebook