Caivano Non è tuo figlio | dammelo! Tenta di rapinare un bimbo al supermercato

Tenta di rubare un bambino. È accaduto in un supermercato di Caivano, secondo episodio dopo pochi giorni dal precedente di Bergamo. Un uomo, ghanese, 45 anni, ha provato ad afferrare un bambino di 5 anni. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona. Sono circa le 19.30 di martedì quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. "Ha tentato di rapire un bambino". Non c'è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato. I militari parlano con la titolare dell'attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.
“Non è tuo figlio, dammelo”: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti.
