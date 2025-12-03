Scossa sismica nel Messinese | magnitudo 3.6 nessun danno segnalato

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 3,6 è stato registrato nella tarda serata di ieri, alle 23:16, nel settore nord-orientale della Sicilia. L’evento, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha interessato la provincia di Messina, con epicentro localizzato tra i comuni di Itala e Rometta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

