Madesimo ricerche sospese per l’escursionista travolto da una valanga | maltempo e rischio elevato
A Madesimo, le ricerche dell’escursionista milanese disperso sono state interrotte a causa del forte maltempo e del pericolo di slavine. La neve continua ad aggiungersi, rendendo difficile la ricerca e mettendo a rischio anche i soccorritori. La speranza di trovare il disperso si fa sempre più fragile mentre le condizioni meteo complicano ogni tentativo di intervento.
Madesimo, l’attesa si fa angosciante: ancora nessuna traccia dell’escursionista milanese disperso sotto la neve. Madesimo, Lombardia – Proseguono senza sosta le ricerche di un escursionista milanese di 56 anni, residente a Rozzano, scomparso domenica scorsa mentre praticava escursioni con le motoslitte nelle zone montane sopra la località turistica lombarda. Le condizioni meteorologiche avverse e il rischio concreto di nuove valanghe rendono estremamente complesse le operazioni di soccorso. La dinamica della scomparsa e le prime ore di ricerca. L’incidente si è verificato nei pressi del Lago Nero, un’area a circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra MadesimoDurante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve.
Madesimo, ricerca sospesa per escursionista travolto da valanga: condizioni meteo proibitive e rischio neve.Un escursionista di 56 anni, residente a Rozzano, è scomparso martedì 17 febbraio 2026 durante un’escursione in motoslitta vicino al Lago Nero a Madesimo, a causa di una valanga che ha travolto il gruppo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Madesimo, valanga sul Lago Nero: ricerche sospese per il 57enne disperso; Valanga a Madesimo, ricerche sospese col buio: nessuna traccia dell’uomo travolto; Valanga a Madesimo, recuperato il quolti quattro amici in motoslitta: tre sono salvi, manca il quarto ma le ricerche sono sospese per il maltempo; Madesimo, ancora nessuna traccia del disperso: ricerche sospese per le nuove nevicate.
Madesimo, ancora nessuna traccia del disperso: ricerche sospese per le nuove nevicateIntanto i Vigili del fuoco hanno recuperato dalle acque del Lago Nero la motoslitta dell'escursionista di Rozzano ... msn.com
Valanga a Madesimo, recuperato il quolti quattro amici in motoslitta: tre sono salvi, manca il quarto ma le ricerche sono sospese per il maltempoSi affievoliscono le speranze di trovare in vita la quarta persona travolta dalla valanga scesa nel tardo pomeriggio di domenica nella zona del Lago Nero Le ricerche, riprese all’alba di lunedì, sono ... milano.corriere.it
Valanga a Livigno, ricerche in corso. Ancora senza esito quelle di Madesimo facebook
Madesimo, ancora nessuna traccia del disperso: ricerche sospese per le nuove nevicate milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com