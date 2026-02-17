Madesimo ricerca sospesa per escursionista travolto da valanga | condizioni meteo proibitive e rischio neve

Un escursionista di 56 anni, residente a Rozzano, è scomparso martedì 17 febbraio 2026 durante un’escursione in motoslitta vicino al Lago Nero a Madesimo, a causa di una valanga che ha travolto il gruppo. Le condizioni meteo estreme e il rischio di nuove slavine hanno costretto le squadre di soccorso a sospendere temporaneamente le ricerche. La neve fresca e il vento forte complicano le operazioni di ricerca, che proseguono con difficoltà.

Madesimo nel Vortice: Ricerca Disperata per l'Escursionista Scomparso tra le Valanghe. Madesimo, Lombardia – Un escursionista milanese di 56 anni, residente a Rozzano, è scomparso martedì 17 febbraio 2026 durante un'escursione in motoslitta nella zona del Lago Nero. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino e Speleologico, sono state interrotte in serata a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e dell'alto rischio di ulteriori valanghe. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Una Giornata Fatale sulla Neve. La giornata era iniziata come tante altre per il gruppo di escursionisti, attratto dalle bellezze del paesaggio montano di Madesimo, rinomata località turistica in provincia di Sondrio.