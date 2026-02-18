Macerata | lite per un posto auto finisce a coltellate 2 anni e 6 mesi al responsabile Arresto alla frontiera

Elmas Becaj, 44 anni di nazionalità albanese, ha accettato una condanna di due anni e sei mesi di carcere per aver ferito due uomini pakistani in una lite scoppiata per un posto auto a Trodica di Morrovalle, vicino a Macerata. La rissa si è verificata il 31 luglio scorso, quando l’uomo ha usato un coltello durante un diverbio che si è trasformato in aggressione. L’arresto di Becaj è avvenuto alla frontiera, mentre cercava di lasciare l’Italia.

Coltellate per un Parcheggio: Patteggiamento a Macerata per l’Aggressione a Trodica. Un uomo di nazionalità albanese, Elmas Becaj, 44 anni, ha patteggiato una pena di due anni e sei mesi di reclusione per le lesioni causate a due cittadini pakistani a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata, lo scorso 31 luglio. La lite, scoppiata per un posto auto, è degenerata in un’aggressione con un coltello a serramanico, portando all’arresto di Becaj alla frontiera di Como-Ponte di Chiasso a settembre. La Dinamica dell’Aggressione. La vicenda si è consumata in pieno giorno. Becaj, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, ha avuto una discussione con due uomini pakistani per un parcheggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

