La lite domestica finisce a coltellate coppia trasportata in ospedale

1 gen 2026

Una violenta lite domestica tra una coppia si è conclusa con ferite da arma da taglio, portando entrambe le persone in ospedale in codice giallo. L’incidente si è verificato ad Ancona, dove i soccorsi sono intervenuti prontamente. Le autorità stanno valutando le cause dell’evento e le eventuali responsabilità, mentre le condizioni dei feriti sono sotto monitoraggio.

ANCONA – Una lite domestica degenerata e due persone accompagnate al pronto soccorso in codice giallo. Nella notte, attorno alle 1,30, il personale sanitario della Croce Rossa è intervenuto insieme all’auto infermieristica di Torrette e a due pattuglie dei carabinieri in un appartamento in corso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

