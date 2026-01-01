La lite domestica finisce a coltellate coppia trasportata in ospedale

Una violenta lite domestica tra una coppia si è conclusa con ferite da arma da taglio, portando entrambe le persone in ospedale in codice giallo. L’incidente si è verificato ad Ancona, dove i soccorsi sono intervenuti prontamente. Le autorità stanno valutando le cause dell’evento e le eventuali responsabilità, mentre le condizioni dei feriti sono sotto monitoraggio.

ANCONA – Una lite domestica degenerata e due persone accompagnate al pronto soccorso in codice giallo. Nella notte, attorno alle 1,30, il personale sanitario della Croce Rossa è intervenuto insieme all’auto infermieristica di Torrette e a due pattuglie dei carabinieri in un appartamento in corso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - La lite domestica finisce a coltellate, coppia trasportata in ospedale Leggi anche: Lite domestica finisce in tragedia: un colpo al volto uccide un 35enne, arrestato un uomo Leggi anche: La lite finisce a coltellate. Arrestato ventisettenne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Messina, lite domestica finisce nel sangue la sera di Natale: 49enne arrestata per tentato omicidio; Accoltella alla pancia il marito 77enne al culmine di una lite. Lui operato d’urgenza, lei ricoverata in Psichiatria; Picchia e accoltella la moglie poi la schiaccia contro un termosifone acceso; Omicidi, inchieste giudiziarie e scontri di piazza: un anno di cronaca in Lombardia. Il racconto del 2025. Lite in appartamento finisce a coltellate: due feriti - Episodio di violenza ad Ancona Capodanno di violenza in un appartamento in zona Corso Carlo Alberto ad Ancona dove c'è stata una lite finita a coltellate. youtvrs.it

Lite domestica a Bovisio Masciago: compagno ucciso a coltellate - Stella Boggio, 33 anni, è accusata di omicidio volontario dopo aver ferito a morte il compagno Marco Magagna, 38 anni, in u ... ilgiorno.it

Naro, lite tra famiglie di romeni finisce a coltellate: l’intervento dei Carabinieri - Una lite tra una famiglia di romeni ha richiesto l’intervento dei Carabinieri nella notte scorsa a Naro. grandangoloagrigento.it

Una tragedia sconvolgente avvenuta il 22 dicembre in Florida. Durante una lite domestica, un uomo ha ucciso la compagna con un colpo di pistola davanti alla figlia di lei, una ragazza di 13 anni. La giovane, terrorizzata, ha implorato il patrigno di risparmiarla, - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.