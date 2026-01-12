La lite furibonda e le coltellate alla nuca | ucciso ragazzo di 25 anni

Un episodio di violenza si è verificato a Massafra, in provincia di Taranto, dove un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto nella serata di domenica 11 gennaio. La vicenda, ancora oggetto di indagine, riguarda una lite culminata con coltellate alla nuca. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sui responsabili di questa tragica perdita.

