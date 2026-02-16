Trasparenza o pressione politica? È la domanda che rimbalza tra via Arenula e i palazzi della magistratura dopo la lettera con cui il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ha scritto al presidente dell’ Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, chiedendo di valutare “l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini”. Il riferimento è al Comitato “Giusto dire No”, nato in vista del referendum costituzionale. Secondo quanto riportato in un “atto di sindacato ispettivo” citato nella missiva, esisterebbe “un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori”, che finirebbero per praticare “una forma di finanziamento indiretto dell’Anm”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum giustizia, il governo chiede i nomi dei donatori al comitato per il "no". L’Anm: “E' autonomo, non si può violare la privacy”

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Anm l’elenco dei donatori del Comitato per il No, dopo aver scoperto che alcune associazioni legate ai magistrati hanno raccolto fondi per sostenere la campagna.

