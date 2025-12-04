– Il settore cinematografico è stato colpito dalla tragica scomparsa di Scott Finn, giovane attore di 27 anni, il cui vero nome era Rhett Douglas Messerly. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia tramite un necrologio diffuso con alcune settimane di ritardo rispetto al decesso. La famiglia ha scelto di non rivelare le cause della morte, esprimendo però sollievo nel sapere che il suo “dolore sulla terra” è terminato e che ora riposa nella “casa del Padre”. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nel mondo del cinema: addio al giovane e particolare attore, 27 anni appena