addio a anna razzi prima ballerina alla scala e direttrice del san carlo di napoli

Anna Razzi, famosa prima ballerina alla Scala, è morta a 86 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. La sua carriera si è sviluppata tra i palcoscenici più prestigiosi, dove ha interpretato ruoli iconici e ha ispirato generazioni di giovani danzatori. Oltre che artista, ha guidato il Teatro di San Carlo a Napoli, portando innovazione e passione. La sua presenza sul palco e il suo impegno come insegnante sono stati fondamentali per il mondo della danza italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per il settore.

Il sipario cala su una delle stelle più luminose della danza italiana. Si è spenta all’età di 86 anni Anna Razzi, étoile, direttrice e mentore che ha dedicato ogni respiro all’arte tersicorea. Una carriera leggendaria, costruita sui palcoscenici più prestigiosi del mondo accanto a giganti come Rudolf Nureyev e Paolo Bortoluzzi, che la consacrarono icona di eleganza e tecnica impeccabile. La notizia della sua scomparsa scuote profondamente il panorama culturale internazionale e, in particolare, la città di Napoli, che l’aveva adottata come guida e ispirazione per oltre un quarto di secolo. Il Teatro di San Carlo di Napoli ha voluto omaggiarla con una nota colma di commozione, annunciando: “Con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi, direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 poi presidente onoraria nonché direttrice del Corpo di Ballo dal 2006 al 2009”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

