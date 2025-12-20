Mi sputavano per strada è un miracolo che non mi abbiano ammazzato Carlotta Vagnoli e gli insulti in chat | Era becera ironia

« È un miracolo che non ci sia scappato il morto, io ho ricevuto minacce». A un mese e mezzo di distanza da polverone mediatico scatenato dalla pubblicazione di alcune chat, in cui molti personaggi italiani di spicco (tra cui Sergio Mattarella ) venivano presi a male parole, l’influencer e attivista femminista Carlotta Vagnoli ha deciso di rompere il silenzio con una serie di tre storie su Instagram. Con le indagini per stalking avviate verso un probabile rinvio a giudizio, gli insulti che si scambiava nel gruppo condiviso con altre due attiviste ( Flavia Carlini e Valeria Fonte ) sono stati l’ultimo pezzo del puzzle e hanno fatto crollare completamente l’immagine pubblica di Vagnoli. 🔗 Leggi su Open.online

