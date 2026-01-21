Congresso Pd Lombardi in tour nei vari circoli fino al 30 gennaio

Il congresso provinciale del Partito Democratico si svolge fino al 30 gennaio, con la candidatura unica di Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna e coordinatore di Anci Giovani Campania. In questa fase, Lombardi sta incontrando i circoli del partito per illustrare le proprie idee e raccogliere opinioni, nel rispetto delle procedure democratiche del partito.

In corso il congresso provinciale del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario che sarà Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna nonché coordinatore di Anci Giovani Campania, candidato unico. Fino al 30 gennaio si svolgeranno su tutto il territorio provinciale le assemblee.

