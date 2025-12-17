Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano | innovazione collaborazione e visione strategica

Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano, un centro all’avanguardia che rafforza l’innovazione e la collaborazione tra i team. La sede rinnovata rappresenta un passo importante per Sky Italia, simbolo di una visione strategica volta a consolidare il ruolo dell’azienda nel panorama digitale, preparandosi alle sfide e alle opportunità del futuro.

La sede rinnovata diventa cuore operativo di Sky Italia tra celebrazione aziendale e preparazione a un 2026 ricco di sfide e opportunità. Sky Italia ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo quartier generale a Milano, il rinnovato #SkyCampus, segnando un momento chiave per l' evoluzione operativa della società. L' evento non è stato solo un taglio del nastro, ma è culminato con un brindisi aziendale che ha coinvolto l' intero organico, celebrando il raggiungimento di un obiettivo ambizioso al termine di un anno ritenuto particolarmente ricco di soddisfazioni. La nuova infrastruttura fisica va oltre la semplice riorganizzazione logistica, incarnando la filosofia aziendale che il management intende promuovere. Digital-news.it

