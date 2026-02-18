L’università di Verona ha annullato il concorso vinto dal figlio dell’ex rettore

L’università di Verona ha deciso di annullare il concorso vinto dal figlio dell’ex rettore, a causa di irregolarità nelle procedure di selezione. La decisione arriva dopo che sono emerse discrepanze tra le regole ufficiali e le modalità di svolgimento del concorso, che avevano sollevato molte critiche. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine e ha alimentato discussioni sulla trasparenza delle scelte interne all’ateneo. La decisione finale ha suscitato reazioni tra i candidati e il personale dell’università.

Parlando di un «contrasto» nelle procedure previste e quelle applicate: il caso aveva provocato molte polemiche e l'apertura di un'indagine L'università di Verona ha annullato il concorso a cui aveva partecipato come unico candidato Riccardo Nocini, il figlio 33enne dell'ex rettore Pier Francesco Nocini, vincendo un posto da professore ordinario in otorinolaringoiatria. In questo modo, scrive l'ateneo in un comunicato, Nocini non entrerà in ruolo il 1° marzo. La vicenda aveva suscitato molte polemiche, tanto che l'università aveva avviato un'istruttoria interna per ricostruire tutti i pas­saggi dell'attri­bu­zione della cattedra.