Lungo fluido e leggerissimo Lo spolverino esce dal guardaroba di casa e conquista la città Un trend ispirato ai pigiami di seta e alle vestaglie più sofisticate per un’eleganza disinvolta che mixa comfort e glamour

Il nuovo spolverino, leggero e lungo, ha conquistato le strade della città dopo essere stato tirato fuori dal guardaroba di casa, grazie alla tendenza ispirata ai pigiami di seta e alle vestaglie eleganti. Questo capo combina comfort e stile, offrendo un look sofisticato ma informale. I colori vivaci e i tessuti sottili attirano chi cerca freschezza e leggerezza nei vestiti quotidiani. La voglia di indossare capi morbidi e pratici si fa strada tra le preferenze di questa stagione. La moda di questa primavera continua a puntare su capi facili da portare.

L uce più lunga, colori freschi, voglia irresistibile di leggerezza anche nel guardaroba. Tra i trend più seducenti della stagione in arrivo, uno spicca su tutti e merita un posto in cima alla shopping list di fine inverno. E' lo spolverino da donna elegante, un capo che fluttua alla caviglia, impalpabile e lucente. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X E che richiama l'eleganza fluida delle vestaglie sontuose, dei pigiami di seta e delle camicie da notte più sofisticate. Un tempo relegati al rifugio domestico, questi capi intimi ora conquistano le strade della città.