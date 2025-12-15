Non solo piumini | dalle giacche scultoree ai mini abiti grafici fino alle nuove it-bags dalle cuciture couture il matelassé trasforma comfort in glamour e texture in vero stile

L'Inverno 2025 porta il trapuntato in prima linea, trasformando il comfort in un vero e proprio simbolo di stile. Dalle giacche scultoree ai mini abiti grafici, il matelassé si conferma protagonista, unendo texture sofisticate a un fascino irresistibile. È il ritorno di un trend che abbraccia eleganza e praticità, definendo nuove tendenze di glamour e innovazione.

N ell’ Inverno 2025 il trapuntato torna come un abbraccio di stile. È il trionfo del soft power, che scalda e racconta storie di stile. Una texture scenografica, una sensazione materica di carattere. Il matelassé si insinua tra volumi morbidi e silhouette scolpite, gioca con le monocromie più sofisticate. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Prendono forma nuovi equilibri tra leggerezza e presenza scenica, che trasformano cappotti, giacche e persino tailleur e accessori in piccole opere concettuali da indossare. Dalle passerelle minimal-chic al ritmo grafico delle proposte couture, fino ai look catturati per le strade delle metropoli più eleganti, la sua è un’ascesa semplicemente inarrestabile. Iodonna.it

