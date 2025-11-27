Dal guardaroba maschile al femminile i capi e gli accessori iconici che ridefiniscono l’eleganza quotidiana tra rigore sartoriale e femminilità moderna
L a moda affascina da sempre anche per gioco delle coppie, in primis l’incontro nel look tra maschile e femminile. quella zona di confine dove gli stili non si annullano, ma si amplificano. Blazer gessato: cinque idee di outfit per abbinarlo in autunno X Se l’unisex degli anni Novanta puntava a un’estetica unica, pulita e universale, pensata letteralmente per tutti, il no-gender contemporaneo si muove su un terreno diverso. Meno rivoluzione, più naturalezza. Nella quieta certezza che il guardaroba vincente sa interpretare, combinando elementi inaspettati ma potenti, capaci di sorprendere senza mai perdere equilibrio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
