L’under 16 Pigozzi rispetta i favori del pronostico | suo il torneo Kasko di Correggio

Emma Pigozzi ha vinto il torneo Kasko di Correggio, confermando le aspettative degli esperti. La giovane tennista di Mantova, tesserata per i Mutti&Bartolucci, ha dominato il torneo Under 16, sconfiggendo prima Vittoria Cuoghi con due set a zero e poi superando Bianca Cecchini in una finale combattuta. La sua vittoria si è concretizzata in una rimonta decisiva nel terzo set, dopo aver perso il secondo.

Emma Pigozzi rispetta i favori del pronostico al CT Correggio. Il torneo Kasko, riservato alla categoria Under 16, vede il successo dell'atleta tesserata per i mantovani della Mutti&Bartolucci, testa di serie numero 1 del tabellone, che dapprima piega con un duplice 4-0 Vittoria Cuoghi (Set Point Modena), per poi avere la meglio in rimonta sulla seconda testa di serie Bianca Cecchini (Massa Lombarda) col punteggio di 3-5, 4-1, 7-5. Nel rodeo andato in scena al TC Cavriago, invece, il tabellone femminile è appannaggio di Lisa Osei Opoku (Beriv Multisport), terza favorita della manifestazione: ad arrendersi, al termine di una finale tutta sul filo, è la numero 1 Vittoria Pinotti (CT Reggio), col punteggio di 4-3, 3-4, 10-7.