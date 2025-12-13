Correggio abbraccia il suo Tondelli | Jack Frusciante è nato grazie a lui
Correggio rende omaggio a Pier Vittorio Tondelli, celebrando il suo impatto con iniziative e ricordi. Enrico Brizzi presenta
di Lara Maria Ferrari CORREGGIO (Reggio Emilia) Enrico Brizzi, che cos’è ‘Super Tondelli-Lingua parlata’? "Uno spettacolo nuovo di zecca (stasera la prima, poi a Bologna il 20 dicembre), ma in realtà il più vecchio del mondo nella composizione. Lo definirei ‘cantastorie’. Per la prima volta ho scritto testi e musiche, io racconterò delle storie dedicate a Tondelli e avrò accanto Tony Farinelli (basso) e Claudio Messori (chitarra). Ci sarà anche una sezione di elettronica programmata da me. Sono appena usciti due singoli, ‘Prima della rivoluzione’ e ‘Corpo a corpo’. A quando l’album? Il disco completo uscirà nel 2026, con i pezzi che le persone ascolteranno dal vivo stasera e il 20". Ilrestodelcarlino.it
