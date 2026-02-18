L'ultras della Lazio ucciso dall'amico dopo una lite | il cane gli aveva fatto pipì sulla scarpa

Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio di 52 anni, è stato ucciso dal suo amico dopo una discussione accesa per una pipì di cane su una scarpa. La lite è iniziata nel mattino, quando il proprietario del cane si è infuriato perché l’animale aveva segnato il suo piede. La discussione è degenerata rapidamente, portando all’omicidio. Un testimone ha visto i due uomini litigare furiosamente in strada, prima che l’amico colpisse Bernabucci con un oggetto contundente.

Una lite scoppiata in mattinata per la pipì di cane finita su una scarpa si è conclusa con l'omicidio dell'ultras 52enne della Lazio Giovanni Bernabucci. Viterbo, omicidio ultrà della Lazio: ipotesi della lite scoppiata per la pipì del cane su una scarpa. Giovanni Bernabucci è stato ucciso a Viterbo dopo una lite scoppiata per un episodio banale: il cane di Ernesti aveva fatto la pipì su una scarpa di Bernabucci.