Ucciso l’ultras della Lazio La Iena fermato un amico | ipotesi lite finita nel sangue

Un ultrà della Lazio, conosciuto come “La Iena”, è stato ucciso durante una rissa avvenuta ieri sera a causa di una discussione sfociata in violenza. La polizia ha fermato un amico dell’uomo, sospettato di essere coinvolto nel delitto, e le prime indagini indicano che la lite sarebbe degenerata in modo improvviso, con un coltello usato per colpire la vittima. La scena si è svolta in un parcheggio alla periferia di Viterbo, dove si sono radunate persone legate al mondo del tifo organizzato.

La cronaca nera torna a scuotere la provincia di Viterbo con un episodio di estrema violenza che ha coinvolto figure note nell’ambiente del tifo organizzato laziale. Nella serata del 13 febbraio 2026, la tranquillità del quartiere Santa Lucia è stata bruscamente interrotta da un evento tragico che ha portato alla morte di Giovanni Bernabucci, un uomo di cinquantuno anni conosciuto da molti con il soprannome di La Iena. L’omicidio si è consumato all’interno di un’abitazione situata in via Strada Santa Barbara, trasformando un normale venerdì sera in una scena del crimine complessa e drammatica che ha richiesto l’intervento immediato delle massime autorità inquirenti della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

