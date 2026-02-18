L’ultimo baluardo cade | fine supporto per Firefox su Windows 7

Mozilla ha annunciato che smetterà di offrire aggiornamenti e supporto per Firefox su Windows 7, a causa della fine ufficiale del supporto da parte di Microsoft. Da gennaio, il sistema operativo non riceve più patch di sicurezza, rendendo il browser più vulnerabile. Questa decisione colpisce milioni di utenti che ancora utilizzano Windows 7, aumentandone i rischi di attacchi informatici. Chi vuole continuare a navigare in sicurezza dovrà aggiornare il proprio sistema operativo o cercare alternative. La fine del supporto rappresenta un passo importante per la sicurezza online.

L’Ultimo Addio: Firefox Abbandona Windows 7, un’Era di Vulnerabilità Inizia. La navigazione su Windows 7 sta per diventare molto più rischiosa. Mozilla, la società che sviluppa il browser Firefox, ha annunciato la fine definitiva del supporto tecnico per il suo browser sui sistemi operativi Windows 7, 8 e 8.1 a partire da fine febbraio 2026. Questa decisione, sebbene attesa, espone un numero ancora consistente di utenti a potenziali minacce online, poiché gli aggiornamenti di sicurezza cruciali non saranno più disponibili. Una Prolungata Agonia: La Storia del Supporto Esteso. La decisione di abbandonare il supporto per i vecchi sistemi operativi non è stata presa alla leggera.🔗 Leggi su Ameve.eu

