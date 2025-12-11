Fine del supporto a Windows 10? I gamer non apprezzano e migrano in massa su Linux

Con la fine del supporto ufficiale di Windows 10, avvenuta il 14 ottobre 2025, molti gamer stanno migrando verso Linux. Questa decisione nasce dalla volontà di mantenere un’esperienza di gioco stabile e personalizzabile, nonostante le sfide legate a questa transizione. L’articolo analizza le motivazioni e le implicazioni di questa migrazione di massa nel mondo dei videogiocatori.

Roma, 11 dicembre 2025 – Si sa che ogni azione provoca una reazione e dopo la chiusura definitiva del supporto ufficiale di Microsoft a Windows 10, terminata ufficialmente il 14 ottobre 2025, una parte significativa della community dei gamers ha scelto di reagire. Linux, grazie ai progressi di Proton, SteamOS e alle ottimizzazioni introdotte negli ultimi anni, sta vivendo un boom di nuovi utenti. È un cambio di rotta che pochi avrebbero immaginato, e che potrebbe spingere l'intero settore a ripensare il futuro del gaming su PC. La fine del supporto di Windows 10. La scelta di stoppare il supporto di Windows 10 ha irritato non solo aziende e utenti professionali, ma soprattutto i gamer, che vedono nell'obsolescenza forzata un ostacolo non richiesto.