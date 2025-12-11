Fine del supporto a Windows 10? I gamer non apprezzano e migrano in massa su Linux
Con la fine del supporto ufficiale di Windows 10, avvenuta il 14 ottobre 2025, molti gamer stanno migrando verso Linux. Questa decisione nasce dalla volontà di mantenere un’esperienza di gioco stabile e personalizzabile, nonostante le sfide legate a questa transizione. L’articolo analizza le motivazioni e le implicazioni di questa migrazione di massa nel mondo dei videogiocatori.
Roma, 11 dicembre 2025 – Si sa che ogni azione provoca una reazione e dopo la chiusura definitiva del supporto ufficiale di Microsoft a Windows 10, terminata ufficialmente il 14 ottobre 2025, una parte significativa della community dei gamers ha scelto di reagire. Linux, grazie ai progressi di Proton, SteamOS e alle ottimizzazioni introdotte negli ultimi anni, sta vivendo un boom di nuovi utenti. È un cambio di rotta che pochi avrebbero immaginato, e che potrebbe spingere l’intero settore a ripensare il futuro del gaming su PC. La fine del supporto di Windows 10. La scelta di stoppare il supporto di Windows 10 ha irritato non solo aziende e utenti professionali, ma soprattutto i gamer, che vedono nell’obsolescenza forzata un ostacolo non richiesto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Anche quest’anno, le numerose famiglie assistite dalla nostra Caritas parrocchiale hanno ricevuto un piccolo supporto mensile. Ciò è stato possibile grazie alla dedizione, al tempo e alla volontà di un gruppo di persone che si sono prodigate a tal fine: carico a - facebook.com Vai su Facebook
Windows 10, fine supporto in meno di un anno: cosa c'è da sapere - Non è una novità che il 14 ottobre 2025 segnerà la fine del supporto gratuito per il sistema ... Da hwupgrade.it
Fine supporto Windows 10, una petizione per chiedere aggiornamenti fino al 2030 - Quasi quattro anni dopo l’arrivo di Windows 11 e a meno di un mese della fine annunciata del supporto ufficiale a Windows 10 (supporto che terinerà il 14 ottobre 2025), in Francia è partita una ... Riporta macitynet.it