Gli allenatori sono nel caos. Non riescono più a trovare i giocatori sicuri da schierare, perché ormai tutti i nomi su cui si poteva contare sono scomparsi. Un tempo bastava scegliere uno o due bomber affidabili, oggi bisogna cercare tra mille nomi, sperando di non sbagliare. La caccia al giocatore giusto è diventata una vera e propria sfida.

Un tempo bastava un nome su 5 o 6, oggi la ricerca del bomber sicuro è diventata una caccia al tesoro. E persino l’ultimo baluardo del Fantacalcio “old style” rischia di non esserci più – serieanews.com C’erano anni in cui al Fantacalcio la vita era semplice. Si entrava all’asta, si guardava il budget e si sapeva già: serviva un primo slot d’attacco, uno di quelli da 30-40% della cassa, e la stagione prendeva subito una piega precisa. Non importava se poi in difesa finivi con qualche mestierante da 5,5 fisso: con in rosa Higuain, Icardi, Immobile o Dzeko, eri comunque a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Fantacalcio, che caos per gli allenatori: è crollato anche l’ultimo baluardo

Approfondimenti su Fantacalcio Caos

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fantacalcio Caos

Argomenti discussi: Pisacane: Dossena e Sulemana hanno portato entusiasmo, Gaetano? È un play.

Consigli Fantacalcio: la formazione per la 22ª giornata della Serie A 2025-26I nostri consigli sui giocatori da inserire nella formazione del Fantacalcio del weekend. msn.com

Fantacalcio: rigoristi Serie A 2025/2026, tiratori e gerarchieI rigoristi della Serie A 2025/2026: tutti i tiratori designati e le gerarchie, squadra per squadra, in costante aggiornamento. goal.com

Voti del fantacalcio messi totalmente a caso quest'anno x.com

KRSTOVIC è da svincolare Ci sono due cose che dovete sapere #fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook