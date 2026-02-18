L’ultima cosa che è questo club è razzista

Jose Mourinho ha preso posizione contro le accuse di razzismo, affermando che il Benfica non è un club razzista. Durante la partita di Champions a Lisbona, l’allenatore ha difeso la squadra portoghese dopo le polemiche sul comportamento di Vinicius Jr del Real Madrid. Mourinho ha sottolineato che il suo obiettivo è difendere il club e ha criticato l’attaccante madrileno per aver, secondo lui, incoraggiato il pubblico con gesti provocatori.

2026-02-18 00:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Jose Mourinho ha difeso il Benfica e ha accusato l’ala del Real Madrid Vinicius Jr di incitare la folla dopo un presunto incidente di razzismo nello scontro di Champions League a Lisbona. Vinicius ha segnato uno splendido gol vincente ed è stato ammonito per i suoi festeggiamenti mentre gli venivano lanciati oggetti dagli spalti. Le immagini televisive hanno mostrato un acceso scambio tra Vinicius e l’esterno del Benfica Gianluca Prestianni. L’attaccante ha poi parlato con l’arbitro Francois Letexier ed è andato a sedersi in panchina mentre il gioco è stato interrotto per circa 10 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Duran Juve, il centravanti è ad un passo dal trasferimento in prestito in questo club. Che cosa sta succedendoLa Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran.

Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c’è una cosa che mi fa star tranquillo»Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra.

