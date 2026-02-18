L’ultima cosa che è questo club è razzista

Da justcalcio.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jose Mourinho ha preso posizione contro le accuse di razzismo, affermando che il Benfica non è un club razzista. Durante la partita di Champions a Lisbona, l’allenatore ha difeso la squadra portoghese dopo le polemiche sul comportamento di Vinicius Jr del Real Madrid. Mourinho ha sottolineato che il suo obiettivo è difendere il club e ha criticato l’attaccante madrileno per aver, secondo lui, incoraggiato il pubblico con gesti provocatori.

2026-02-18 00:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Jose Mourinho ha difeso il Benfica e ha accusato l’ala del Real Madrid Vinicius Jr di incitare la folla dopo un presunto incidente di razzismo nello scontro di Champions League a Lisbona. Vinicius ha segnato uno splendido gol vincente ed è stato ammonito per i suoi festeggiamenti mentre gli venivano lanciati oggetti dagli spalti. Le immagini televisive hanno mostrato un acceso scambio tra Vinicius e l’esterno del Benfica Gianluca Prestianni. L’attaccante ha poi parlato con l’arbitro Francois Letexier ed è andato a sedersi in panchina mentre il gioco è stato interrotto per circa 10 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Duran Juve, il centravanti è ad un passo dal trasferimento in prestito in questo club. Che cosa sta succedendoLa Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran.

Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c’è una cosa che mi fa star tranquillo»Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra.

Do Books Change How We Think About Race

Video Do Books Change How We Think About Race?
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, l'infortunio e la caduta dopo 12 secondi: operata per frattura scomposta, attesa per le condizioni. La sorella Karin: L'ultima cosa che avrei voluto vedere; Tortora, la rabbia e l’orgoglio; La sorella di Lindsey Vonn ricorda di aver visto il duro incidente della stella olimpica dello sci: L’ultima cosa che volevamo vedere; TV. Le storie di Enzo Tortora e Franco Califano.

Garlasco, parla il giudice che scagionò Stasi: Entrò nel mio studio, ecco perchéTra alibi cancellati, perizie mancate e interrogativi mai sopiti: il confronto a Mattino Cinque col magistrato riapre le crepe del caso Garlasco. libero.it

Capodanno Cinese, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: ecco il significato e i cambiamenti che porterà. Cosa fare (e cosa no) per garantirsi fortunaEnergia, ambizione e slancio in avanti: ecco cosa rappresenta il nuovo anno lunare e le tradizioni da seguire per garantirsi fortuna ... ilfattoquotidiano.it