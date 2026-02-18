L’ultima cosa che è questo club è razzista
Jose Mourinho ha preso posizione contro le accuse di razzismo, affermando che il Benfica non è un club razzista. Durante la partita di Champions a Lisbona, l’allenatore ha difeso la squadra portoghese dopo le polemiche sul comportamento di Vinicius Jr del Real Madrid. Mourinho ha sottolineato che il suo obiettivo è difendere il club e ha criticato l’attaccante madrileno per aver, secondo lui, incoraggiato il pubblico con gesti provocatori.
2026-02-18 00:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Le immagini televisive hanno mostrato un acceso scambio tra Vinicius e l'esterno del Benfica Gianluca Prestianni. L'attaccante ha poi parlato con l'arbitro Francois Letexier ed è andato a sedersi in panchina mentre il gioco è stato interrotto per circa 10 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Duran Juve, il centravanti è ad un passo dal trasferimento in prestito in questo club. Che cosa sta succedendoLa Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran.
Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c’è una cosa che mi fa star tranquillo»Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra.
Argomenti discussi: Lindsey Vonn, l'infortunio e la caduta dopo 12 secondi: operata per frattura scomposta, attesa per le condizioni. La sorella Karin: L'ultima cosa che avrei voluto vedere; Tortora, la rabbia e l’orgoglio; La sorella di Lindsey Vonn ricorda di aver visto il duro incidente della stella olimpica dello sci: L’ultima cosa che volevamo vedere; TV. Le storie di Enzo Tortora e Franco Califano.
Garlasco, parla il giudice che scagionò Stasi: Entrò nel mio studio, ecco perchéTra alibi cancellati, perizie mancate e interrogativi mai sopiti: il confronto a Mattino Cinque col magistrato riapre le crepe del caso Garlasco. libero.it
Capodanno Cinese, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: ecco il significato e i cambiamenti che porterà. Cosa fare (e cosa no) per garantirsi fortunaEnergia, ambizione e slancio in avanti: ecco cosa rappresenta il nuovo anno lunare e le tradizioni da seguire per garantirsi fortuna ... ilfattoquotidiano.it
Cosa si è capaci di fare quando si è disperati Ultima puntata di #Cuori3... sono ammessi i tranquillanti #rai1 #RaiPlay #radiocorrieretv facebook
Le dico un' ultima cosa: se mi accuserà ancora di disonestà intellettuale, la bloccherò. Il confronto mi piace, l' insulto e la mancanza di rispetto, no. Le idee possono essere diverse. La educazione è però un obbligo. x.com