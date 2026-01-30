Duran Juve il centravanti è ad un passo dal trasferimento in prestito in questo club Che cosa sta succedendo

La Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran. Il centravanti si avvicina a un nuovo club e le trattative sono in fase avanzata. Nei prossimi giorni potrebbe essere ufficiale il trasferimento.

in queste ultime ore. La Juventus prosegue la sua attenta selezione sul mercato, scartando le opzioni non ritenute perfettamente funzionali al progetto tecnico attuale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, nei giorni scorsi Jhon Durán è stato proposto con insistenza al club bianconero dagli intermediari. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Tuttavia, il profilo dell' attaccante, una punta centrale dotata di buona struttura, è stato valutato dalla dirigenza senza scaldarla, non facendo scattare la scintilla necessaria per avviare una trattativa concreta.

