Silas ex allenatore di Santos | Imparerà molto da Conte e se avrà minuti a disposizione potrà fare la differenza

Il Napoli ha appena preso il giovane Alisson Santos, e già si parla molto di lui. Per capire cosa può portare in squadra, abbiamo intervistato Silas, suo ex allenatore all’Uniao Leiria. Silas dice che il ragazzo avrà modo di imparare molto da Conte e che, se avrà spazio in campo, potrà fare la differenza. Ora resta da vedere quando il tecnico lo lancerà in Serie A.

Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, neo acquisto del Napoli. Per aiutarci a conoscerlo meglio, Tmw ha intervistato Silas, suo allenatore ai tempi dell'Uniao Leiria (Serie B portoghese). Le sue parole. Silas su Alisson Santos. Cosa ricorda di Alisson Santos? "Arrivai a stagione in corso e lui era già presente. In quel periodo giocava con poca continuità, ma ogni volta che riceveva palla cercava di creare qualcosa e fare la differenza. Mi piacciono giocatori di questo tipo, e capii subito che non potevo lasciarlo fuori. Dalle prime partite, infatti, ogni volta che scendeva in campo, segnava.

