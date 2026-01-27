Aquara festeggia i 100 anni del carabiniere Carmine Luciano | una vita al servizio dello Stato

Aquara celebra i 100 anni di Carmine Luciano, carabiniere in congedo. I festeggiamenti hanno riconosciuto una vita dedicata al servizio dello Stato, con la partecipazione della famiglia e della comunità locale. Un’occasione per ricordare l’impegno di una persona che ha contribuito alla sicurezza e al benessere della collettività nel corso di un secolo.

Si sono svolti quest'oggi ad Aquara (SA) i festeggiamenti per il centenario del carabiniere in congedo Carmine Luciano, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni circondato dall'affetto della famiglia e delle istituzioni. Nato a Napoli nel 1926, Carmine Luciano si sposa nel 1957 con Giovanna Bisanti, dalla quale avrà tre figli: Rita, Maria e Vincenzo. Una vita familiare solida, cresciuta parallelamente a una lunga e significativa carriera nell'Arma dei Carabinieri. Arruolatosi nel 1943, Luciano ha prestato servizio inizialmente in Sardegna, presso la Stazione Carabinieri di Perdasdefogu (NU).

