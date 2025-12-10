Metroid Prime 4 Beyond luci e ombre del ritorno di Samus
Dopo diciotto anni dall'ultimo capitolo, la saga di Metroid Prime torna con Metroid Prime 4: Beyond. Il nuovo episodio promette di riaccendere l'interesse dei fan, offrendo un mix di atmosfere familiari e innovazioni. Tra luci e ombre, il ritorno di Samus suscita grande attesa e curiosità per le novità e le conferme che il gioco potrebbe portare.
(Adnkronos) – L'attesa è finita. Dopo diciotto anni dall'ultima iterazione, la sotto-serie 3D di Metroid torna con Metroid Prime 4: Beyond, un titolo che si presenta immediatamente con un'atmosfera magnetica e familiare. La schermata del titolo, con i suoi ipnotici motivi oculari e le tonalità violacee, accompagnata da una colonna sonora all'altezza della serie, suscita . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Queltaleale. . È arrivato il nuovo #metroidprime4beyond per #nintendoswitch2 con la nuova avventura di Samus. Ringrazio @nintendoswitchitalia per il #presskit Voi lo state giocando? Sul canale trovate il primo video. - facebook.com Vai su Facebook
Metroid Prime 4: Beyond ha venduto leggermente meno copie fisiche di Metroid Dread in UK Vai su X
Recensione Metroid Prime 4: Beyond, la Tripla A secondo Nintendo - A un soffio dai Game Awards, la recensione di un classico moderno: ecco cosa pensiamo di Beyond, attesa concretizzazione di Metroid Prime 4. Si legge su tuttotek.it
