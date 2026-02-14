disagio sulla linea ferroviaria san valentino di ritardi a roma termini

A causa di un guasto tecnico, la linea ferroviaria ha causato disagi a Roma Termini durante il giorno di San Valentino. Molti passeggeri sono rimasti bloccati o hanno dovuto aspettare ore prima di partire, con ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 190 minuti. La situazione ha creato confusione tra chi si stava preparando a trascorrere una serata speciale.

Un San Valentino di caos alla stazione di Roma Termini, dove i viaggiatori hanno scoperto cancellazioni e ritardi fino a 190 minuti. Il disservizio, si legge sui tabelloni luminosi della stazione, è dovuto al ‘ danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti sulla linea alta velocità Napoli – Roma – Firenze ’. Il personale della stazione si è messo a servizio dell’utenza fornendo informazioni e soluzioni alternative. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A partire dalle 14 di oggi, lunedì 12 gennaio, la linea ferroviaria tra Orte e Terni ha subito rallentamenti a causa di verifiche tecniche.

Stamattina, alla stazione Termini di Roma, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto ha subito importanti rallentamenti e cancellazioni.

Treni, nuovi atti di sabotaggio, sulla linea Av Roma-Napoli e sulla Roma-FirenzeDopo i sabotaggi dei treni dei giorni scorsi, a ridosso dell'inizio delle Olimpiadi Milano- Cortina, che sono stati rivendicati dall'area anarchica, si sono registrati stamattina, 14 febbraio, quelli ... tg.la7.it

Ferrovie, sospetti per nuovi atti di sabotaggio. Disagi per i passeggeri e indagini della DigosAncora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. iltempo.it

