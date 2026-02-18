Luca Puccioni l’artefice di spot iconici per Enel Agip e Rana si è spento a 67 anni | Reggio Emilia in lutto

Luca Puccioni, noto regista pubblicitario che ha realizzato campagne per Enel, Agip e Rana, è morto sabato scorso a Reggio Emilia all’età di 67 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della pubblicità italiana, dove aveva lasciato il segno con creatività e passione. La città piange un artista che ha saputo trasformare semplici idee in immagini memorabili, contribuendo a definire l’immagine di grandi aziende.

Addio a Luca Puccioni: Reggio Emilia piange il maestro della pubblicità italiana. Luca Puccioni, figura chiave nella produzione pubblicitaria italiana, si è spento sabato scorso a Reggio Emilia all'età di 67 anni. Il creativo, co-fondatore della società Diaviva srl, lascia un vuoto nel settore, ricordato per aver plasmato l'immaginario visivo di marchi iconici come Enel, Agip, Maserati, Loacker, Expert e Giovanni Rana. La sua scomparta improvvisa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità reggiana e tra i professionisti con cui ha collaborato. Un Artigiano dell'Immagine: La Storia di un Creativo Reggiano.