Lutto a Chieti | si è spento l' ex assessore comunale Enzo Desiderio aveva 79 anni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Chieti, per la scomparsa, all'età di 79 anni, di Enzo Desiderio, già assessore della giunta guidata da Andrea Buracchio. A darne l'annuncio, sui social, è il figlio Alessandro, che ha raccontato che nella notte fra sabato 20 e domenica 21 dicembre, il padre si è spento.Desiderio, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

lutto a chieti si 232 spento l ex assessore comunale enzo desiderio aveva 79 anni

© Chietitoday.it - Lutto a Chieti: si è spento l'ex assessore comunale Enzo Desiderio, aveva 79 anni

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»

Leggi anche: Lutto a Viareggio, è morto Riccardo Bertini. Ex assessore e attuale presidente Anpi, aveva 82 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lutto nella Chiesa marchigiana: si &#232; spento a 86 anni il cardinale Edoardo Menichelli. Mercoledì alle 10 le esequie. - Chiesa in lutto per la morte del cardinale Edoardo Menichelli, che lo scorso ottobre aveva compiuto 86 anni. corriereadriatico.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.