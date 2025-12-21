Lutto a Chieti | si è spento l' ex assessore comunale Enzo Desiderio aveva 79 anni

Lutto a Chieti, per la scomparsa, all'età di 79 anni, di Enzo Desiderio, già assessore della giunta guidata da Andrea Buracchio. A darne l'annuncio, sui social, è il figlio Alessandro, che ha raccontato che nella notte fra sabato 20 e domenica 21 dicembre, il padre si è spento.Desiderio, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

