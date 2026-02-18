Luca Marinelli è Fabrizio De André - Principe Libero | il biopic in onda stasera in tv su Rai 1 è tutto da guardare

Luca Marinelli interpreta Fabrizio De André nel biopic trasmesso questa sera su Rai 1, un evento che ha suscitato grande interesse tra i fan del cantautore genovese. La scelta di Marinelli, noto per la sua riservatezza, di calarsi nei panni di De André, ha sorpreso molti. La produzione si concentra su aspetti poco noti della vita del musicista, con scene che ritraggono il suo impegno sociale e le radici genovesi. La narrazione si svolge tra immagini di repertorio e momenti di intimità ricostruiti fedelmente. La pellicola promette di essere un ritratto intenso.

C’è qualcosa di quasi paradossale nel fatto che uno degli uomini che ha fatto di tutto per sfuggire ai riflettori, che preferiva i caruggi di Genova ai salotti televisivi, che sceglieva le voci degli ultimi invece della sua, torni ogni volta a prendersi la scena. Eppure Fabrizio De André — Faber, il principe libero, il poeta con la chitarra — non smette di parlarci. Anche 27 anni dopo la sua prematura scomparsa. E lo fa di nuovo stasera in tv, giorno in cui Faber avrebbe compiuto 86 anni, in prima serata alle 21.30 su Rai 1 (disponibile anche in contemporanea streaming e poi on demand su RaiPlay), con Fabrizio De André – Principe libero. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Luca Marinelli è Fabrizio De André - Principe Libero: il biopic in onda stasera in tv su Rai 1 è tutto da guardare Stasera su Rai 1 il film su un vero artista della musica italiana, con uno strepitoso Luca MarinelliStasera su Rai 1 viene trasmesso il film su Fabrizio De André, nato il 18 febbraio 1940 e morto nel 1999, per ricordare il suo contributo alla musica italiana. Affari Tuoi di Stefano De Martino stasera (6 febbraio) non va in onda su Rai 1, perché? Ecco il motivoQuesta sera, il famoso gioco dei pacchi di Stefano De Martino non va in onda su Rai 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento); Torna Fratelli di Crozza, tutte le anticipazioni: quando comincia e il nuovo personaggio; Anna Valle contro il grande sport: Una nuova vita sfida le Olimpiadi e la Champions in chiaro e gratis; Se Pilar Fogliati ringrazia la sua Delia di Cuori 3. Luca Marinelli è Fabrizio De André nel biopic di un genio della musicaI n occasione dell’anniversario della nascita di De André, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il film Fabrizio De André – Principe libero (diretto da Luca Facchini). Un biopic che prova a dare una persona ... iodonna.it Stasera su Rai 1 Fabrizio De André – Principe libero con Luca MarinelliIn prima serata su Rai 1 Fabrizio De André - Principe libero con Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich su Rai 1. corrierenazionale.it "Io solo una cosa vojo sapè... solo una"... Lo chiamavano Jeeg Robot torna nel tuo The Space Cinema dal 2 al 4 marzo, #BackOnTheBigScreen Il cult movie italiano con Claudio Santamaria e Luca Marinelli https://tinyurl.com/5y8tb5j8 facebook In questi giorni, a teatro, c'è La cosmicomica vita di Q, lo spettacolo ideato e diretto da Luca Marinelli, tratto da Tutte le cosmicomiche di Italo Calvino, con la co-regia di Danilo Capezzani e la drammaturgia di Vincenzo Manna. Nel cast, a parte Luca Marinelli, ci x.com