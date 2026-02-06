Affari Tuoi di Stefano De Martino stasera 6 febbraio non va in onda su Rai 1 perché? Ecco il motivo

Questa sera, il famoso gioco dei pacchi di Stefano De Martino non va in onda su Rai 1. La trasmissione è stata improvvisamente cancellata senza spiegazioni ufficiali. I telespettatori che attendevano la puntata di venerdì 6 febbraio devono accontentarsi di aspettare una nuova data. Per ora, non sono stati comunicati motivi precisi per questa interruzione improvvisa.

Salta l’appuntamento di stasera, venerdì 6 febbraio 2026, di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi trasmesso nell’access prime time di Raiuno non va in onda: come mai? Affari Tuoi stasera la puntata di oggi, 6 febbraio 2026, non va in onda su Rai1. Stasera, 6 febbraio 2026, non va in onda Affari Tuoi di Stefano de Martino su Rai1. Proprio così, il popolare game show dei pacchi salta il consueto appuntamento del venerdì sera per lasciare spazio alla messa in onda di un evento speciale. Una doccia fredda per milioni di telespettatori che tutte le sere si sintonizzano su Rai1 per seguire il gioco dei pacchi che vede 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidare la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Affari Tuoi non va in onda stasera, quando torna il game show con Stefano De MartinoQuesta sera, venerdì 6 febbraio, la puntata di Affari Tuoi su Rai1 non andrà in onda. Stefano De Martino lo ha annunciato nel corso dell'ultimo appuntamento con il game show, a fine puntata si è ... fanpage.it

Affari Tuoi, salta la puntata del 6 febbraio: Stefano De Martino torna sabato 7Per lasciare spazio alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Affari Tuoi non andrà in onda venerdì 6 febbraio ... it.blastingnews.com

