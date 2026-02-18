Stasera su Rai 1 il film su un vero artista della musica italiana con uno strepitoso Luca Marinelli

Stasera su Rai 1 viene trasmesso il film su Fabrizio De André, nato il 18 febbraio 1940 e morto nel 1999, per ricordare il suo contributo alla musica italiana. Il film, diretto da Luca Facchini, ripercorre la vita dell’artista e le sue canzoni più celebri. Luca Marinelli interpreta con intensità il ruolo del cantautore genovese, portando sullo schermo la sua personalità complessa e il suo talento. La messa in onda coincide con l’anniversario della nascita di De André, offrendo un’occasione per rivivere la sua storia.

I n occasione dell'anniversario della nascita di De André, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il film Fabrizio De André – Principe libero (diretto da Luca Facchini). Un biopic che prova a dare una personale risposta mettendo in scena una storia intimista e sentimentale con un ottimo protagonista, Luca Marinelli. Il risultato è un racconto toccante, aderente alla biografia del cantante, un vero colpo al cuore a cui manca però uno sguardo più autoriale, lontano dal canone della classica serialità televisiva. In memoria di Fabrizio De André, che avrebbe oggi 85 anni: le canzoni d'amore