empoli arriva luca magnino tosto al livorno e baralla al como

Nella giornata di ieri, l'Empoli ha ufficializzato l'arrivo di Luca Magnino. Il centrocampista arriva dall'esperienza al Livorno e si aggiunge alla rosa toscana in vista della nuova stagione. Contestualmente, la squadra ha salutato due giocatori: Baralla, che si trasferisce al Como, e un altro elemento che ha lasciato il club.

Un'entrata e due uscite sono gli ultimi due movimenti fatti registrare dall' Empoli nell'ultimo giorno di mercato. Da ieri alle 20 infatti non si possono più effettuare trasferimenti, mentre sarà ancora possibile tesserare svincolati. Il colpo è arrivato in mezzo al campo, dove fin dall'inizio di questa finestra invernale, la società azzurra aveva apertamente dichiarato di voler mettere mano. Dal Modena, infatti, si è trasferito a titolo definitivo in azzurro Luca Magnino, centrocampista classe 1997 che ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, Magnino ha fatto il suo esordio tra i grandi in Lega Pro con Casertana e Feralpi Salò prima di passare in B al Pordenone nel 2020.

Il Livorno chiude il mercato con un cambio in attacco.

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Magnino dal Modena.

