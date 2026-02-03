Il centrocampista Magnino lascia il suo club e si trasferisce all’Empoli. Era arrivato nel mercato invernale del 2022 e ora, dopo quattro anni, si trasferisce in un altro team. La sua partenza segna la fine di un capitolo importante per lui e per la squadra.

Era arrivato nel mercato invernale del 2022, e nello stesso mercato di gennaio, quattro anni dopo, se ne va. La professione del calciatore ti porta inevitabilmente a spostarti, prima o poi, e questo è successo anche per Luca Magnino, che lascia la casacca canarina dopo una militanza in gialloblu che lo ha visto collezionare, in campionato, qualcosa come 133 partite condite da sette reti. Si dice che le società restano e i giocatori passano. Ma nel caso del centrocampista di Pordenone è inevitabile salutarlo senza provare un pizzico di emozione e di sana gratitudine. Lo aveva voluto Attilio Tesser, che lo aveva allenato proprio a Pordenone, e lui si era messo subito a disposizione per sposare la causa modenese, conquistando subito la promozione in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cessioni Il 'dottor' Magnino va all'Empoli

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Magnino dal Modena.

