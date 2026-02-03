Cessioni Il ’dottor’ Magnino va all’Empoli

Da sport.quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista Magnino lascia il suo club e si trasferisce all’Empoli. Era arrivato nel mercato invernale del 2022 e ora, dopo quattro anni, si trasferisce in un altro team. La sua partenza segna la fine di un capitolo importante per lui e per la squadra.

Era arrivato nel mercato invernale del 2022, e nello stesso mercato di gennaio, quattro anni dopo, se ne va. La professione del calciatore ti porta inevitabilmente a spostarti, prima o poi, e questo è successo anche per Luca Magnino, che lascia la casacca canarina dopo una militanza in gialloblu che lo ha visto collezionare, in campionato, qualcosa come 133 partite condite da sette reti. Si dice che le società restano e i giocatori passano. Ma nel caso del centrocampista di Pordenone è inevitabile salutarlo senza provare un pizzico di emozione e di sana gratitudine. Lo aveva voluto Attilio Tesser, che lo aveva allenato proprio a Pordenone, e lui si era messo subito a disposizione per sposare la causa modenese, conquistando subito la promozione in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

cessioni il 8217dottor8217 magnino va all8217empoli

© Sport.quotidiano.net - Cessioni Il ’dottor’ Magnino va all’Empoli

Approfondimenti su Magnino Empoli

Rinforzo in mediana: l’Empoli preleva Magnino dal Modena a titolo definitivo

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Magnino dal Modena.

Empoli, arriva Luca Magnino. Tosto al Livorno e Baralla al Como

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.