Luca guadagna il triplo rispetto all’Italia

Luca Ferro, a 26 anni, spiega che il suo reddito triplicato rispetto all’Italia deriva dalle opportunità di lavoro all’estero. Ha deciso di trasferirsi in un Paese europeo per cercare migliori condizioni economiche e professionali. Ora, con uno stipendio più alto, può permettersi di risparmiare e investire in progetti personali. Per lui, però, ciò che conta davvero è l’esperienza acquisita e le possibilità di crescita che questa gli offre.

A 26 anni Luca Ferro racconta che «il punto non è quanto guadagni» ma «la crescita che l'esperienza di lavoro ti consente» e «cosa puoi fare con il tuo stipendio. Io dopo 3 anni di lavoro convivo in un appartamento nel centro di Berna, posso andare in vacanza due volte all'anno e sto mettendo da parte dei risparmi per il futuro». Luca è un ingegnere del Politecnico di Milano, appassionato di robotica che dopo molti colloqui prima per uno stage e poi per un lavoro vero e proprio ha scelto di andare a vivere nella vicina Svizzera. Perché chiediamo. «Era coerente con quello che cercavo sia dal punto di vista professionale che delle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro».