Boom di vaccinazioni | Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il picco influenzale si intravede ma ancora non c’è. E per cercare di evitare l’ospite sgradito dell’inverno – complice di programmi saltati anche sotto le festività – molti si sono attrezzati con un ricorso eccezionale ai vaccini. “Al momento l’andamento epidemiologico per polmoniti e influenze viaggia a numeri più bassi rispetto allo scorso anno – fa sapere il direttore dell’Ospedale San Luca, Francesco Puggelli –. Posso anche tradurre in cifre: nel novembre 2024 avevamo avuto 58 diagnosi di polmoniti e broncopolmoniti, 5 influenze, e 20 infezioni delle vie respiratorie, per un totale di 83 casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

boom di vaccinazioni tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024

© Lanazione.it - Boom di vaccinazioni: "Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024"

Approfondisci con queste news

boom vaccinazioni operatori sanitariBoom di vaccinazioni: "Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024" - Il dottor Francesco Puggelli (direttore del San Luca) parla dei “mali di stagione“ "Il picco delle influenze è atteso per fine dicembre, è utile prevenire". Da lanazione.it

boom vaccinazioni operatori sanitariFarmacie veronesi, boom di accessi: oltre 35mila prestazioni tra vaccinazioni e servizi sanitari - Tra l’avvio della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale e le attività ... giornaleadige.it scrive

boom vaccinazioni operatori sanitariBoom di adesioni. Vaccino antinfluenzale per oltre 34mila spezzini -  In Asl5 pronti 49 posti letto per fronteggiare l’iperafflusso delle festività ... Segnala msn.com

boom vaccinazioni operatori sanitariInfluenza, boom di casi: virus arrivato in anticipo. Ecdc: «Rischio stagione pesante, vaccinarsi subito» - A lanciare l'alert è Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Come scrive ilmessaggero.it

Vaccinazioni. Sip: “Al via la campagna per promuovere i vaccini tra gli operatori sanitari” - Prende il via la campagna della Società Italiana di Pediatria (Sip) per promuovere le vaccinazioni tra gli operatori sanitari. Come scrive quotidianosanita.it

Influenza. La ricetta dell'Escmid: un programma di vaccinazione anche per gli operatori sanitari - E' la proposta formulata da Susanna Esposito, coordinatrice del Gruppo di Studio sui Vaccini della ‘European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease Study. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Vaccinazioni Operatori Sanitari