Il picco influenzale si intravede ma ancora non c’è. E per cercare di evitare l’ospite sgradito dell’inverno – complice di programmi saltati anche sotto le festività – molti si sono attrezzati con un ricorso eccezionale ai vaccini. “Al momento l’andamento epidemiologico per polmoniti e influenze viaggia a numeri più bassi rispetto allo scorso anno – fa sapere il direttore dell’Ospedale San Luca, Francesco Puggelli –. Posso anche tradurre in cifre: nel novembre 2024 avevamo avuto 58 diagnosi di polmoniti e broncopolmoniti, 5 influenze, e 20 infezioni delle vie respiratorie, per un totale di 83 casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di vaccinazioni: "Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024"