Boom di vaccinazioni | Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024
Il picco influenzale si intravede ma ancora non c’è. E per cercare di evitare l’ospite sgradito dell’inverno – complice di programmi saltati anche sotto le festività – molti si sono attrezzati con un ricorso eccezionale ai vaccini. “Al momento l’andamento epidemiologico per polmoniti e influenze viaggia a numeri più bassi rispetto allo scorso anno – fa sapere il direttore dell’Ospedale San Luca, Francesco Puggelli –. Posso anche tradurre in cifre: nel novembre 2024 avevamo avuto 58 diagnosi di polmoniti e broncopolmoniti, 5 influenze, e 20 infezioni delle vie respiratorie, per un totale di 83 casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Ad oggi sono oltre 35 mila le vaccinazioni effettuate nelle farmacie di città e provincia, un vero boom per Federfarma Verona. Dall’inizio della campagna antinfluenzale sono state somministrate 12.547 dosi di vaccino antinfluenzale e 1.774 contro il Covid. Sul f - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, il vaccino è gratis: boom di prenotazioni in Liguria ift.tt/XNGEoZM ift.tt/XoRbxC8 Vai su X
Boom di vaccinazioni: "Tra gli operatori sanitari il triplo rispetto al 2024" - Il dottor Francesco Puggelli (direttore del San Luca) parla dei “mali di stagione“ "Il picco delle influenze è atteso per fine dicembre, è utile prevenire". Da lanazione.it
Farmacie veronesi, boom di accessi: oltre 35mila prestazioni tra vaccinazioni e servizi sanitari - Tra l’avvio della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale e le attività ... giornaleadige.it scrive
Boom di adesioni. Vaccino antinfluenzale per oltre 34mila spezzini - In Asl5 pronti 49 posti letto per fronteggiare l’iperafflusso delle festività ... Segnala msn.com
Influenza, boom di casi: virus arrivato in anticipo. Ecdc: «Rischio stagione pesante, vaccinarsi subito» - A lanciare l'alert è Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Come scrive ilmessaggero.it
Vaccinazioni. Sip: “Al via la campagna per promuovere i vaccini tra gli operatori sanitari” - Prende il via la campagna della Società Italiana di Pediatria (Sip) per promuovere le vaccinazioni tra gli operatori sanitari. Come scrive quotidianosanita.it
Influenza. La ricetta dell'Escmid: un programma di vaccinazione anche per gli operatori sanitari - E' la proposta formulata da Susanna Esposito, coordinatrice del Gruppo di Studio sui Vaccini della ‘European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease Study. Come scrive quotidianosanita.it