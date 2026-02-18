Luca Argentero a Sanremo 2026 Carlo Conti fa chiarezza e svela se ci sarà l'attore | Non ho segreti

Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026. L'attore aveva spiegato di essere stato contattato per "sondare una disponibilità" e poi nessuna notizia. Ecco quale è la verità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti fa chiarezza sulla mancata ospitata di Luca Argentero a Sanremo 2026Carlo Conti ha spiegato che Luca Argentero non sarà presente a Sanremo 2026 a causa di impegni lavorativi sovrapposti.

Luca Argentero ghostato a Sanremo? “C’è stato un piccolo equivoco, ci ho parlato… È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole”: Carlo Conti parla della partecipazione dell’attore al FestivalLuca Argentero non parteciperà a Sanremo 2026 a causa di un malinteso con gli organizzatori.

