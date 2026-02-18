Luca Argentero non parteciperà a Sanremo 2026 a causa di un malinteso con gli organizzatori. Carlo Conti ha spiegato che si è trattato di un equivoco e che ha risolto la questione parlando direttamente con l’attore. Conti ha aggiunto che tutto si è svolto in modo trasparente e senza segreti.

“ Sanremo 2026 ” è alle porte ma le polemiche continuano a tenere banco. Così Carlo Conti prova a fare chiarezza sul mancato arrivo al Festival di Luca Argentero. Il nome dell’attore era stato accostato nelle scorse settimane alla kermesse, gliene aveva chiesto conto Fabio Fazio a “ Che tempo che fa ” ma da Geppi Cucciari i l protagonista di “ Doc-Nelle tue mani ” aveva fornito la sua versione dei fatti: “Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”, le sue parole a “Splendida Cornice”. Confermando le voci di una trattativa in corso con l’intento di “fare chiarezza sulla vicenda”: “Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luca Argentero ghostato a Sanremo? "C'è stato un piccolo equivoco, ci ho parlato… È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole": Carlo Conti parla della partecipazione dell'attore al Festival

