Luca Argentero ghostato a Sanremo? C’è stato un piccolo equivoco ci ho parlato… È tutto molto semplice quello che faccio è alla luce del sole | Carlo Conti parla della partecipazione dell’attore al Festival

Luca Argentero non parteciperà a Sanremo 2026 a causa di un malinteso con gli organizzatori. Carlo Conti ha spiegato che si è trattato di un equivoco e che ha risolto la questione parlando direttamente con l’attore. Conti ha aggiunto che tutto si è svolto in modo trasparente e senza segreti.
“ Sanremo 2026 ” è alle porte ma le polemiche continuano a tenere banco. Così Carlo Conti prova a fare chiarezza sul mancato arrivo al Festival di Luca Argentero. Il nome dell’attore era stato accostato nelle scorse settimane alla kermesse, gliene aveva chiesto conto Fabio Fazio a “ Che tempo che fa ” ma da Geppi Cucciari i l protagonista di “ Doc-Nelle tue mani ” aveva fornito la sua versione dei fatti: “Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”, le sue parole a “Splendida Cornice”. Confermando le voci di una trattativa in corso con l’intento di “fare chiarezza sulla vicenda”: “Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Luca Argentero ha detto che l’avete chiamato e poi non vi siete fatti sentire. Carlo Conti: “Ci ho parlato sabato, è tutto chiarito. Un piccolo equivoco, credo che dovesse venire per lanciare #DocNelleTueMani4, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata sp x.com
Doc - nelle tue mani avrà una quinta stagione Mentre stiamo ancora aspettando l'uscita della quarta annata c'è chi già chi si porta avanti. Fanpage ha infatti chiesto a Luca Argentero se il medical drama proseguirà ancora. "Ragioniamo di stagione in stagion facebook