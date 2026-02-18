Luca Argentero a Sanremo 2026 Carlo Conti fa chiarezza e svela l'attore se ci sarà | Non ho segreti

Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026. L'attore aveva spiegato di essere stato contattato per "sondare una disponibilità" e poi nessuna notizia. Ecco quale è la verità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Luca Argentero a Sanremo 2026, Carlo Conti fa chiarezza e svela se ci sarà l’attore: “Non ho segreti”Carlo Conti ha confermato che Luca Argentero non parteciperà come ospite a Sanremo 2026.

Carlo Conti fa chiarezza sulla mancata ospitata di Luca Argentero a Sanremo 2026Carlo Conti ha spiegato che Luca Argentero non sarà presente a Sanremo 2026 a causa di impegni lavorativi sovrapposti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Se vado a Sanremo 2026? Mi hanno chiamato e poi sono spariti. Ora non andrei più: parla Luca Argentero; Luca Argentero su Sanremo: Sono spariti tutti, mi sono stufato di aspettare; Luca Argentero gelido con Carlo Conti: Sanremo? Mi hanno chiamato e sono spariti. Imbarazzante, ora non vado più; Luca Argentero conduttore del Festival di Sanremo? La provocazione in tv: Carlo Conti, non ci vengo più.

Luca Argentero ghostato a Sanremo? C’è stato un piccolo equivoco, ci ho parlato… È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole: Carlo Conti parla ...Credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi, invece, la serie è stata spostata a ottobre..., così il conduttore spiega l'affaire Argentero a Chi ... ilfattoquotidiano.it

Luca Argentero a Sanremo 2026, Carlo Conti fa chiarezza e svela se ci sarà l’attore: Non ho segretiCarlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026. L’attore aveva spiegato di essere stato contattato per sondare una ... fanpage.it

Luca Argentero ha detto che l’avete chiamato e poi non vi siete fatti sentire. Carlo Conti: “Ci ho parlato sabato, è tutto chiarito. Un piccolo equivoco, credo che dovesse venire per lanciare #DocNelleTueMani4, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata sp x.com

Doc - nelle tue mani avrà una quinta stagione Mentre stiamo ancora aspettando l'uscita della quarta annata c'è chi già chi si porta avanti. Fanpage ha infatti chiesto a Luca Argentero se il medical drama proseguirà ancora. "Ragioniamo di stagione in stagion facebook