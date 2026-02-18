L’U19 Gold della Nuova Pallacanestro Casagiove chiude il girone d’andata con una vittoria

L’U19 Gold della Nuova Pallacanestro Casagiove ha conquistato una vittoria contro il Villaricca, portando a casa i due punti decisivi. La partita, giocata domenica pomeriggio, si è conclusa con un punteggio stretto, grazie a una buona difesa e a un attacco efficace. Il coach Francesco Liguori ha visto i suoi ragazzi mettere in campo impegno e determinazione, soprattutto negli ultimi minuti. La vittoria permette alla squadra di chiudere il girone d’andata con un risultato positivo. La prossima sfida si avvicina già.

Si chiude con una vittoria il girone di andata dell'Under 19 Gold della Nuova Pallacanestro Casagiove, guidata da coach Francesco Liguori, che supera il Villaricca al termine di una gara intensa e combattuta. Una prestazione dal grande valore, soprattutto alla luce delle difficoltà con cui la squadra si è presentata all'appuntamento: appena sette i giocatori a disposizione, in una stagione fin qui condizionata da numerosi infortuni che hanno ridotto le rotazioni e complicato il lavoro settimanale. Nonostante l'emergenza, i giovani casagiovesi hanno saputo offrire una prova di carattere, compattezza e maturità.