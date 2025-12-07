Pallamano Serie A | Junior Fasano chiude con una vittoria il girone d' andata

FASANO - La Junior Fasano chiude nel migliore dei modi il girone d’andata, sconfiggendo in casa per 41-27 la Teamnetwork Albatro Siracusa, al termine di un match condotto sin dall’avvio da Marrochi e compagni.I biancazzurri partono infatti alla grandissima, portandosi subito sul 7-1 dopo meno di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

