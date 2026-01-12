La Dinamo batte Castellaneta 87-84 e chiude il girone di andata con una vittoria
La Dinamo conclude il girone di andata con una vittoria importante, battendo Castellaneta 87-84 alla Tensostruttura Dimastrochicco di Brindisi. La partita si è rivelata equilibrata e combattuta negli ultimi minuti, dimostrando determinazione da entrambe le squadre. Con questa vittoria, la Dinamo si posiziona bene in classifica, chiudendo il primo ciclo di incontri con un risultato positivo.
BRINDISI - La Dinamo espugna la Tensostruttura Dimastrochicco superando la Valentino Basket Castellaneta per 87-84 al termine di una gara intensa e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali. Due punti pesantissimi per la classifica che permettono ai brindisini di chiudere il girone di andata. 🔗 Leggi su Today.it
SERIE B2:I RISULTATI DA TUTTI I CAMPI; La Valentino s’inceppa: la Dinamo Brindisi sbanca Castellaneta.
La Dinamo Women batte Brixia 87-60 x.com
Con una grande partita la Dinamo Taranto batte Ariano Irpino 63 a 61. Brave. - facebook.com facebook
